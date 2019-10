Poste Italiane celebra i nonni della provincia di Lecce

Il 2 ottobre in occasione della “Festa dei Nonni” nell’Ufficio Postale Lecce Centro disponibile una cartolina filatelica dedicata ai “Senior”.

Poste Italiane celebra la “Festa dei Nonni” anche in provincia di Lecce. Mercoledì 2 ottobre, infatti, distribuirà gratuitamente a tutti i nonni dell’Ufficio Postale Lecce Centro in Piazza Libertini una cartolina filatelica dedicata all’evento che verrà affrancata e appositamente annullata. In tutti gli Uffici Postali della provincia, inoltre, il mese di ottobre sarà dedicato ai “doppi genitori” grazie al “Programma Senior”, l’iniziativa aziendale, giunta alla terza edizione, che prevede un pacchetto di servizi finanziari e di risparmio, assicurativi, di telefonia, di spedizione e consegna, studiate su misura per gli over 60.

In occasione della partenza del Programma Senior, tra le offerte dedicate c’è il servizio a domicilio “Raccomandata da te” che passerà da 4 a 2,5 euro, utile per i “nonni” che comodamente da casa possono chiamare il portalettere a domicilio e inviare le proprie raccomandate.