Appiccano il fuoco a rifiuti nelle campagne di Neviano, in due finiscono in manette

Il denso fumo nero ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Denunciato anche il proprietario del terreno.

Avevano dato fuoco ad una discarica abusiva nelle campagne di Neviano e sono finiti in manette: l'arresto è scattato questa mattina nei confronti di Salvatore Natalino Filieri, 46enne di Aradeo e Lorenzo Alessandro Benegiamo di 43 anni. I due sono stati sorpresi dai carabinieri della locale stazione mentre appiccavano le fiamme all'interno di un' area adibita a discarica abusiva di 16 mq di vario materiale plastico non pericoloso in contrada “salomi” all'interno delle proprietà di M. P., 60enne di Aradeo denunciato a piede libero per discarica abusiva. Il terreno è stato sottoposto a sequestro e gli arrestati sono stati condotti in carcere.