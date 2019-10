Minaccia di morte il fratello mostrandogli proiettili, arrestato 42enne

L'uomo ha aggredito il fratello chiedendo dei soldi ma sono intervenuti i carabinieri.

Ha tentato di estorcere denaro contante al fratello minacciandolo di morte mostrandogli alcuni colpi di fucile. La violenta lite è scoppiata nella notte a Melissano e ha portato all'arresto di Gianfranco Casarano, 42enne del posto con l'accusa di tentata estorsione e detenzione illegale di munizionamento. L' immediato intervento dei carabinieri della locale stazione, allertati dalla vittima, ha consentito di localizzare ed immobilizzare l'uomo che si era dato alla fuga in una via limitrofa all’abitazione nel cui garage, a seguito di approfondita perquisizione domiciliare, sono state rinvenute 7 cartucce cal. 12 utilizzate per l’intimidazione. Il munizionamento è stato sottoposto a sequestro e l' arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce.