Tumore alla mammella, nel Salento si sceglie il privato. Milano fulcro in Italia

I dati di Agenas: il numero più alto di interventi alla Clinica di Città di Lecce

79 interventi all'anno al Vito Fazzi contro i 266 della Clinica Città di Lecce: i salentini che affrontano il tumore alla mammella continuano a scegliere le strutture private. I dati sono stati elaborati per il 2017 nel report 2019 di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e sono stati riportati dal Corriere della Sera.

Il primo presidio sanitario in Puglia per numero di interventi è l'Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari, seguito dall'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e dall'ospedale San Paolo di Bari e poi dalla clinica Città di Lecce. L'ospedale Vito Fazzi è al 13esimo posto in Puglia, seguito dal Panico di Tricase e dal Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli in provincia di Lecce.