Al via il censimento Istat, coinvolte 1300 famiglie leccesi

Il censimento svarà due fasi e si svolgerà dal 1 ottobre al 20 dicembre.





Prende il via il 1° ottobre la seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Tra ottobre e dicembre un campione di quasi 1300 famiglie dovranno censirsi così come prevede la legge, insieme a un milione e 400 mila italiani residenti nei 1.143 comuni italiani che parteciperanno.

Questo censimento sarà interamente informatizzato e non saranno utilizzati come in passato modelli cartacei. I rilevatori saranno facilmente identificabili dal cartellino di riconoscimento e le famiglie coinvolte saranno tenute, per obbligo di legge, a rispondere ai quesiti del questionario.

Le nuove modalità di svolgimento dei censimenti – evidenzia l’Ufficio statistica comunale - permetteranno non solo la crescita della quantità e qualità dell’offerta informativa, ma anche di ridurre di oltre il 50 per cento i costi complessivi rispetto ad una rilevazione a tappeto che dovrebbe coinvolgere tutta la popolazione.

Come lo scorso anno il Censimento si svolgerà con due rilevazioni:

La rilevazione areale e la rilevazione da lista.

La rilevazione areale è basata su una serie di indirizzi e/o aree, selezionate casualmente da Istat, nelle quali si stima verranno intervistate circa 800 famiglie che hanno dimora abituale.

Nella rilevazione areale dal 1 - 9 ottobre partirà la “ Ricognizione preliminare e verifica del territorio”.

I 9 i rilevatori impiegati in questo lavoro, andranno a cercare gli indirizzi che compongono il campione costituito da 23 sezioni di censimento, affiggeranno delle locandine all’interno dei vari edifici interessati dal censimento e lasceranno nelle cassette postali le buste con il logo dell’Istat contenenti l’informativa.

Nelle settimane seguenti, partirà la Rilevazione «porta a porta» 10 ottobre -13 novembre.

Il rilevatore, munito di tablet e di cartellino identificativo, si recherà presso gli indirizzi confermati nella precedete verifica del territorio e: Individuerà e rileverà tutti gli alloggi occupati (abitazioni, altri tipi di alloggio, strutture residenziali collettive) e Intervisterà le famiglie dimoranti abitualmente presso gli alloggi occupati.

La famiglia è informata attraverso un avviso e una locandina affissa sul portone.

Gli interessati saranno censiti presso la propria abitazione mediante intervista da parte del rilevatore incaricato, oppure recandosi presso l’Ufficio Comunale di Censimento dove ha sede il CCR (Centro Comunale di Raccolta) sito in Viale Aldo Moro 34 piano primo (telefono 0832/382530 – 682531).



LA RILEVAZIONE DA LISTA

Nel mese di ottobre, 644 famiglie Leccesi estratte dall’anagrafe comunale, riceveranno una lettera direttamente dall’Istat nella quale sarà chiesto loro di collaborare compilando un questionario registrandosi autonomamente sul sito Istat, appositamente predisposto a livello nazionale, “Restituzione spontanea web: 7 ottobre 13 dicembre”.

In alternativa le famiglie, a partire dal 7 ottobre 2019 e sino al 20 dicembre 2019, potranno recarsi presso il CCR (Centro Comunale di Raccolta) - Ufficio Comunale di Censimento Viale Aldo Moro 34 piano primo (telefono 0832/382530 – 682531), per la compilazione del questionario via internet.

Dal 8 novembre al 20 dicembre avverrà il "Recupero mancate risposte” .

Le famiglie saranno contattate da uno dei rilevatori comunali per effettuare l’intervista direttamente presso la loro abitazione.

Le famiglie interessate dalle due rilevazioni, avranno l’obbligo di rispondere alle domande del questionario che chiedono informazioni che vanno dai dati anagrafici alle caratteristiche dell’abitazione, dalle modalità di spostamento quotidiano per lavoro o studio alle notizie sulla professione.

Le famiglie che non volessero far entrare il rilevatore presso le loro abitazioni possono limitarsi a fornire i dati anagrafici per essere identificate e prendere un appuntamento per compilare il questionario presso il Centro Comunale di Raccolta che si trova in Viale Aldo Moro 34 primo piano.