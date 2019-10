La Danimarca è più vicina: dalla Puglia volo diretto per Copenhagen

La prossima estate i collegamenti saranno bisettimanali e partiranno dall’aeroporto di Bari ‘Karol Wojtyla’.

Dalla Puglia a Copenhagen con un volo diretto. C’è anche il ‘Karol Wojtyla’, infatti, nel nuovo network estivo dalla compagnia di bandiera “Scandinavian Airlines”. I biglietti sono già disponibili per viaggiare dalla Danimarca con una frequenza settimanale di due giorni (lunedì e venerdì) a partire dal 29 Giugno.

“L’annuncio di questo volo è veramente importante, perché segna una ulteriore tappa nello sviluppo del network in linea con gli obiettivi strategici del piano industriale approvato a marzo - spiega il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti. Si tratta di un risultato reso possibile anche grazie al grande lavoro fatto in sintonia con la Regione Puglia, i suoi Dipartimenti e le Agenzie che hanno permesso alla Puglia di diventare un brand riconosciuto in tutto il mondo. La stessa Scandinavian Airlines, che opererà il volo, nell'annunciare la nuova rotta ha definito la nostra regione una ‘gemma dell’Adriatico’, una terra che ‘attrae non solo per le sue spiagge dorate e caraibiche, ma anche per il territorio rurale e per i borghi assai suggestivi come le ‘città bianche’ della Valle d’Itria e le famose località della costa, come Polignano a Mare e Otranto’. Per i pugliesi si tratta di un collegamento diretto con una delle capitali più importanti dell'Unione Europea".