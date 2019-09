Scontro tremendo all’incrocio: feriti due bambini

L’incidente è avvenuto nel rione Castromediano nel pomeriggio. Le condizioni dei piccoli sono buone.

Uno scontro tremendo, dovuto ad una mancata precedenza, è avvenuto questo pomeriggio a Lecce, nel rione Castromediano, in via Galilei. Feriti anche due bambini, di 8 e 10 anni. I piccoli insieme ai genitori sono stati trasferiti in ospedale dagli operatori del 118, ma le condizioni sono buone.

L’incidente è avvenuto tra una Peugeot 406 e Peugeot 2008: la prima auto ha centrato la seconda sollevandola da terra e facendola finire sul muro.