Furti in serie negli esercizi commerciali: arrestata banda di malviventi

Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso una banda di cittadini rumeni, già noti alle forze dell’ordine, e specializzati negli assalti agli esercizi commerciali. A catturarli i carabinieri a Ginosa, dove sono stati sorpresi in trasferta, dopo aver commesso furti all’interno del negozio Acqua & Sapone e nei supermercati Penny Market ed Eurospin.

In particolare, due donne avevano trafugato prodotti alimentari e per l’igiene domestica eludendo i controlli alla cassa mediante il pagamento di un solo prodotto, senza pagare la merce celata addosso e in alcune borse, salendo quindi a bordo di una Renault Megane condotta da un loro complice, unico uomo della banda, tra l’altro sprovvisto di patente di guida.