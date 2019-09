Provinciale Uggiano-Otranto, s'inaugura la nuova rotatoria

Mercoledì 2 ottobre l’inaugurazione della rotatoria sulla provinciale Uggiano-Otranto con il presidente Minerva e i sindaci del comprensorio.

Mercoledì 2 ottobre, alle ore 12, è in programma la cerimonia di inaugurazione delle rotatoria realizzata dalla Provincia di Lecce sulla intersezione tra la strada provinciale Uggiano La Chiesa-Otranto con la strada provinciale 300 per Casamassella.

Al taglio del nastro interverranno il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, con il consigliere delegato alla Viabilità Germano Santacroce, i sindaci dei Comuni di Uggiano la Chiesa Salvatore Piconese e Otranto Pierpaolo Cariddi, i dirigenti della Provincia di Lecce Dario Corsini e Rocco Merico, assieme a tecnici provinciali, autorità civili, militari e religiose locali.

L’intervento, i cui lavori sono stati affidati nel gennaio scorso, per un importo complessivo di 132.900 mila euro, ha previsto la realizzazione di una rotatoria su un’intersezione che collega i Comuni di Uggiano e Otranto. L’opera è servita a mettere in sicurezza una strada ad alta densità di traffico, soprattutto nel periodo estivo, e a favorire la mobilità sostenibile tra Uggiano, Casamassella e Otranto, in particolare tra l’entroterra e la costa. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa LE.GA. srl di Sternatia.