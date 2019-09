Msi Fiamma Tricolore, Poli Bortone responsabile nazionale della scuola di partito

La senatrice è stata eletta componente della segreteria nazionale con delega all’agricoltura nonché responsabile della scuola di partito.

In occasione del Congresso nazionale del Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, la senatrice Adriana Poli Bortone è stata eletta componente della segreteria nazionale con delega all’agricoltura e soprattutto responsabile nazionale della scuola di partito.

“Sono lieta, afferma la senatrice, di aver ritrovato la comunità politica e culturale nella quale sono nata e cresciuta politicamente. Dirigere la scuola di partito nazionale mi onora e mi stimola ad affrontare con impegno, un interessante lavoro quale la preparazione culturale soprattutto di giovani che possano affrontare con consapevolezza scelte politiche ed eventuale impegno nelle assemblee elettive. Una destra chiara, utile, preparata ad affrontare le sfide del futuro partendo da basi valoriali e culturali solidale è quel che manca oggi in Italia”.