Polizia di Stato in festa per il proprio santo protettore

La Polizia di Stato festeggia la festa di San Michele Arcangelo.

La ricorrenza è stata celebrata nella Cattedrale di Piazza Duomo ed è stata officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce Michele Seccia, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e delle altre Forze di Polizia, nonché dei dipendenti e dei loro familiari, nonché degli appartenenti alle tre sedi dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Lecce, Guagnano e Galatina.

Al termine della Santa Messa Seccia ha voluto ringraziare i poliziotti per il delicato lavoro che svolgono e che spesso, come evidenziato dall’alto prelato, “non vengono mai ringraziati abbastanza perché si parte dal presupposto che, poiché mettersi al servizio della collettività rientri tra i loro doveri istituzionali, non sia necessario riconoscere la gratitudine per il rischio che corrono quotidianamente, anche fuori dal servizio”.

Il Questore di Lecce Andrea Valentino, con l’occasione, ha ringraziato tutte le Autorità intervenute per la vicinanza da sempre dimostrata ed ha rivolto un ringraziamento particolare a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle loro famiglie.