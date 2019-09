"Verità e giustizia per Regeni": presentato l'ordine del giorno

Il consigliere provinciale Dell’Abate ha presentato alla stampa l’ordine del giorno portato a Palazzo dei Celestini.

“Verità e giustizia per Giulio Regeni”: è l’ordine del giorno che il consigliere provinciale Nunzio Dell’Abate ha presentato in anteprima oggi, in una conferenza stampa a Palazzo Adorno a Lecce, insieme al presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. L’ordine del giorno sarà discusso domani, nella seduta del Consiglio provinciale (inizio alle ore 11).

“Abbiamo accolto la proposta portata avanti dal consigliere Nunzio Dell’Abate, del gruppo consiliare Salento Bene Comune, di presentare un ordine del giorno relativo alla ricerca della verità sul caso Giulio Regeni, un nostro connazionale che ha perso la vita per motivi ancora da dimostrare e rispetto ai quali le Istituzioni italiane hanno il dovere di fare chiarezza e di chiedere delucidazioni al Paese in cui è accaduta, purtroppo, la scomparsa di questo nostro ragazzo”, ha esordito il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“Almeno questo riteniamo sia dovuto nei confronti di una famiglia che ha perso un figlio. Per questo la Provincia di Lecce, provincia di accoglienza e istituzione a capo di un popolo che ha dimostrato generosità e attenzione alle tematiche sociali, ha ritenuto positiva questa proposta e domani la discuteremo in Consiglio provinciale”, ha concluso Minerva.