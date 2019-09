Cambia la mobilità interna al Fazzi:parcheggi, un eliporto e veicoli elettrici

Parcheggi interni, un eliporto e veicoli elettrici: la Asl di Lecce è al lavoro per cambiare la mobilità interna al Vito Fazzi.

“La rifunzionalizzazione e riorganizzazione delle aree circostanti il “Fazzi” rientra in una logica unitaria che vede la ASL Lecce e l’Amministrazione comunale impegnate in un disegno di sostenibilità su più livelli. La sistemazione dei parcheggi esterni all’ospedale, peraltro con una tariffazione a pagamento a bassa incidenza sociale (60 centesimi l’ora, 1,50 euro per l’intera giornata) e con l’individuazione di una quota di aree di sosta gratuite, è soltanto il primo passo ed è finalizzato a restituire efficienza esterna ed interna a tutta l’area, anche in vista dell’apertura del DEA e della realizzazione delle reti tempo dipendenti.

Il passaggio successivo consisterà nella sistemazione di aree interne da destinare a parcheggi al servizio dell’intero presidio, alla realizzazione di un eliporto, nonché lo studio di una logistica che separi completamente i flussi automobilistici da quelli di trasporto funzionali all’attività strettamente ospedaliera.