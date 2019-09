Liverani soddisfatto nonostante il ko: “Giocando così la vedo bene in chiave salvezza”

Il tecnico è comunque consapevole dei miglioramenti di cui necessita la sua squadra. A partire da alcuni singoli indietro sul piano fisico.



Non sono arrivati punti, ma con la Roma il Lecce ha disputato una buonissima partita. Su questa linea si è espresso Fabio Liverani nel postpartita.

Il tecnico è soddisfatto della prestazione: “È stata la nostra migliore prestazione casalinga. Abbiamo intrapreso un nuovo percorso e le difficoltà sono normale, conta la crescita. Ho avuto le risposte che mi aspettavo pur venendo da tre partite in una settimana, una novità per noi. La squadra mi è piaciuta, ha combattuto, ha difeso e attaccato. I presupposti sono giusti per raggiungere l’obiettivo primario della salvezza credo che ci siano tantissimi margini di miglioramento. Con questa volontà sono positivo”.