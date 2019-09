Surbo, si cerca addetto all'autolavaggio: contratto a tempo pieno

Avviso riservato agli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio della provincia di Lecce cat. “ disabili” l. 68/99.



Azienda operante nel settore commercio di autovetture - sede lavoro Surbo (Lecce) - ricerca addetto al lavaggio e asciugatura auto.



E' prevista assunzione tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi.



Il candidato deve aver assolto all’abbligo scolatico, deve assere in possesso della patente di guida cat. B.



Coloro che intendono candidarsi, devono inviare il curriculum entro e non oltre il 06.10.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: collocamentomirato.lecce@regione.puglia.it indicando la mansione per cui ci si candida