Scherma, Enel scherma Brindisi/Novoli trionfano a Foggia

La stagione agonistica 2019/2020 parte alla grande. Il primo appuntamento agonistico in programma si è svolto a Foggia nella giornata di domenica 29/09/2019 con la prova prima prova di qualificazione regionale, valida per l'accesso alla fase nazionale in programma a Bastia Umbra.



Gli atleti delle lame azzurre Brindisi/Novoli si sono distinti egregiamente a partire, in primis, dalla conquista del primo da parte di Pietro Rinaldi nella spada maschile, seguito dal 3° posto di Samuele Di Coste che assieme ai compagni di squadra Matteo Di Coste, Corrado Verdesca e Mattia Ghidotti hanno conquistato la qualificazione. Stessa Grande soddisfazione nella spada femminile con Chiara Spedicato giunta 2^ seguita da Liliana Verdesca e Chiara Maestoso 3° posto parimerito, che assieme a Miriana Morciano (già qualificata in quanto partecipante ai campionati assoluti della scorsa stagione) staccano il pass per la fase nazionale, sfiorata e non raggiunta per un soffio purtroppo da Carla de Sicot, Sofia Biscosi e Francesco De Nigris.