Assalto a un taxi che trasportava tifosi delle Roma: fermato ultras leccese

L'episodio nel pomeriggio di ieri, prima del match Lecce-Roma: in manette un 22enne.



Sassi e bottiglie di vetro contro un taxi che trasportava allo stadio tifosi romanisti. E' stato arrestato per lancio di materiale pericoloso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale aggravata E.L. 22enne della provincia di Brindisi, ultra del Lecce.

In particolare, verso le ore 14:15, un gruppo formato da un centinaio di ultrà del Lecce, la maggior parte travisati, si sono radunati nei pressi della rotatoria posta Lecce-San Cataldo all’incrocio con via Carlo Leo, in quel momento gremita di spettatori che affluivano verso lo stadio e hanno dato l’assalto, danneggiandolo, ad un taxi, proveniente da via Roma, su cui erano a bordo sei tifosi romanisti. L’aggressione, che non ha fatto registrare feriti, è avvenuta con il lancio di bottiglie di vetro e pietre scagliate contro il veicolo, nonché con bastoni con cui hanno colpito la carrozzeria, unica parte a riportare danni.

È in tale contesto che è maturato l’arresto del giovane che, nella circostanza, è stato direttamente visto dal personale Digos della Questura di Lecce mentre partecipava all’azione e, successivamente, raccogliere una bottiglia di vetro da terra e scagliarla contro gli agenti intervenuti.