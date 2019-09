All'istituto Stomeo Zimbalo seconda tappa di "Storie cucite a mano"

L’Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo" di Lecce ospita la seconda tappa del tour di presentazione del progetto "Storie cucite a mano", selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Martedì 1 ottobre alle ore 10 il plesso di via Carrara dell’Istituto Comprensivo Stomeo Zimbalo di Lecce ospiterà "E la storia cominciò...", seconda tappa del tour itinerante di presentazione di Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dopo la prima tappa di Moncalieri e l’appuntamento di Lecce, il tour si concluderà giovedì 3 ottobre alle 10:30 all’Istituto Comprensivo Giovanni Palombini di Roma alla presenza di Carlo Borgomeo, presidente dell'impresa sociale Con i Bambini.

Questo ciclo di incontri è pensato per illustrare a giornalisti, docenti, operatori del settore, educatori e genitori le attività del progetto triennale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie. Grazie a Storie cucite a mano scuole, servizi, associazioni e cooperative del territorio sperimentano interventi innovativi come laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro.

Nel capoluogo salentino, l'associazione Fermenti Lattici guida un ricco partenariato che coinvolge Comune di Lecce, Casa Circondariale Borgo San Nicola, ABCittà, Principio Attivo Teatro, PSY Psicologia e Psicoterapia cognitiva integrata. Dopo le prime attività estive, nell’Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo", con il nuovo anno scolastico, prende il via anche la sperimentazione delle equipe ad alta densità educativa che affiancano i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi per insegnanti ed educatori, un fitto cartellone di laboratori per bambini e interventi di progettazione partecipata, insieme alle famiglie, per il restyling degli spazi.

All'incontro interverranno il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e le assessore comunali Silvia Miglietta (Welfare, Accoglienza, Accessibilità, Politiche abitative, Pari opportunità, Diritti civili) e Fabiana Cicirillo (Cultura e Istruzione), la direttrice della Casa Circondariale “Borgo San Nicola” Rita Russo, la dirigente dell’Istituto Stomeo Zimbalo Biagina Vergari, la responsabile di Storie Cucite a Mano Fabiana Brega (Cooperativa Sociale Educazione Progetto), il Presidente di ABCittà Ulderico Maggi, Simone Zamatei (Associazione 21 luglio) e le coordinatrici territoriali Antonietta Rosato e Cecilia Maffei di Fermenti Lattici. Dopo l’incontro e una merenda, in scena lo spettacolo per famiglie di burattini tradizionali in baracca “Le avventure di Cappuccetto Rosso” della Compagnia Burambò di e con Daria Paoletta e Raffale Scarimboli.

Storie Cucite a Mano lavorerà per tre anni su attività trasversali, da ricondursi a quattro aree principali: Mondo scuola, per rimettere al centro la scuola e rinsaldare il suo legame con il territorio, attivando percorsi educativi di sostegno ai minori volti a combattere l'isolamento, completando l’offerta educativa; Minori al centro, per proporre maggiore protagonismo di minori e famiglie all’interno del sistema dei servizi socio-educativi, per generare inclusione e attivazione dei beneficiari, utilizzando tecniche individuali di engagement, volte a raggiungere le situazioni più fragili ed isolate; Tutta mia la città per abitare e animare i territori con occasioni e opportunità di condivisione, di protagonismo e di “cultura formato famiglia”, per accompagnare i singoli alla riscoperta dei propri talenti, lavorando alla creazione e rigenerazione dei legami di comunità; Governance, comunicazione, monitoraggio e valutazione, per rinforzare la rete e le relazioni tra i partner, per condividere esperienze e connettere sul piano nazionale i territori con sperimentazioni e azioni che consentano di raccogliere le esperienze e riconoscersi in un percorso di cambiamento condiviso, monitorando i risultati in itinere e valutando gli impatti dello stesso per produrre un modello trasferibile.

Il progetto coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila nazionale), da Associazione 21 luglio Onlus di Roma e Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub, coinvolge numerosi partner nei vari territori. Oltre alle amministrazioni comunali di Moncalieri e Lecce e all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, il progetto vede tra i partner Associazione Teatrulla, Coop. Soc. Pg. Frassati, Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria" (Moncalieri), Associazione Garofali Nexus, Digiconsum, Istituto Comprensivo Giovanni Palombini, Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, In.F.O.L Innovazione formazione orientamento e lavoro (Roma), Casa Circondariale di Lecce, AbCittà società cooperativa sociale onlus, Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo", Principio Attivo Teatro, PSY Psicologia e Psicoterapia cognitiva integrata (Lecce)