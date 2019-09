Regionali 2020, tavolo del centrosinistra: Emiliano attende sfidanti alle primarie

Domani l’atteso tavolo di coalizione che dovrà chiarire il percorso verso le primarie e i possibili candidati in corsa.

Si terrà lunedì il tavolo di coalizione del centrosinistra che dovrà decidere sulle primarie per la scelta del candidato presidente alle prossime regionali 2020: com’è noto, il governatore uscente, Michele Emiliano, sarà della partita, ma deve fare i conti con le frammentazioni e i malumori interni e con quanti vorrebbero un cambio di passo in Puglia e addirittura un passo indietro del presidente.