Con la Roma altro ko in casa per il Lecce: segna Dezko, Gabriel para un rigore

Il miglior Lecce casalingo dell’anno tra le mura amiche è battuto dalla Roma con uno 0-1 che non rispecchia quanto visto in campo. A fare la differenza è stata la qualità dei singoli e il gol di Dzeko che ha bucato Gabriel. Ben più le parate dell’ospite Lopez, ed alla fine sono sonori applausi per i salentini.

Il miglior Lecce casalingo dell’anno tra le mura amiche è battuto dalla Roma con uno 0-1 che non rispecchia quanto visto in campo. A fare la differenza è stata la qualità dei singoli e il gol di Dzeko che ha bucato Gabriel. Ben più le parate dell’ospite Lopez, ed alla fine sono sonori applausi per i salentini.

Fabio Liverani punta sull’undici che ha espugnato Ferrara mercoledì, con la sola novità rappresentata da Tachtsidis in luogo dell’infortunato Tabanelli. Fonseca risponde rivoluzionando la sua Roma: dentro da subito Mancini, Diawara, Kluivert e Mkhitaryan. Il primo brivido del match lo porta il macino di Kolarov, che calcia forte trovando la risposta in due tempi di Gabriel. Al 5′ occasionissima giallorossa: la palla arriva sul destro di Petriccione che da posizione favorevolissima non colpisce bene al volo e Pau Lopez la blocca a terra. Ancora l’estremo difensore spagnolo impegnato, per ben due volte, a cavallo del venticinquesimo: prima Mancosu e poi Falco dal limite calciano forte ma centrale. Al 39′ strepitosa discesa di Rispoli sulla destra, cross per Mancosu che la gira fuori di un soffio. Il Lecce domina, ma la Roma sorniona prova a colpire con Smalling da azione di corner. Il colpo di testa dell’inglese, che sfrutta la brutta uscita di Gabriel, è al lato di poco. Negli ultimi scampoli di prima frazione ancora tanto Lecce, con prima Majer e poi Mancosu a non sfruttare due succosissime ripartenze.

Nella ripresa parte bene la formazione capitolina, vicina al gol al 48′ con Mkhitharyan che calcia al lato su assist di Dzeko. I salentini appaiono in controllo, ma al 56′ la Roma sfrutta un errore in uscita di Majer e la sblocca con Dzeko, che di testa schiaccia in rete il cross di Mkhitaryan. Il Lecce prova a reagire e Calderoni sfiora il pari con un gran mancino deviato in corner dal Florenzi. I locali attaccano, costringendo la Roma a difendere nella propria trequarti. In un fulmineo contropiede imbastito da Zaniolo, però, gli ospiti guadagnano un tiro dal dischetto per fallo di mano di Lucioni. Dagli undici metri Kolarov si fa ipnotizzare da Gabriel, che manda in angolo. Il Lecce ci prova fino alla fine, ma la Roma contiene gli attacchi salentini e porta a casa i tre punti.