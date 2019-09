Auto di un operaio prende fuoco, fiamme domate nella notte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco: danni al vano motore e all’abitacolo.

Un’autovettura Opel Tigra di proprietà di un operaio incensurato ha preso fuoco questa notte a Cutrofiano. Sul posto, in viale della ceramica, poco dopo mezzanotte, sono intervenuti i vigili fuoco del distaccamento di Maglie e i carabinieri della stazione: il rogo ha causato il danneggiamento della parte anteriore del vano motore e dell’abitacolo. Il danno patrimoniale è in corso di quantificazione e non è coperto da assicurazione. Nessun danno alle persone. Le cause sono ancora in via di accertamento.