Maltrattava la moglie davanti ai figli da oltre 10 anni, in carcere marito violento

Le indagini hanno confermato lo stato di prostrazione della donna che ormai temeva per la sua incolumità.

Violenze sulla moglie, alla presenza dei figli minori. Sono state le indagini ad incastrare un 43enne di Melissano, ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Azioni che andavano avanti da circa 10 anni e caratterizzate da condotte aggressive e denigratorie, intensificatesi ultimo anno, tanto da compromettere quotidianamente la libertà personale della moglie convivente, alla presenza dei figli minori. La donna si era ridotta a vivere in un costante stato emotivo di turbamento e prostrazione morale e psichica, inducendola a così a temere della propria incolumità.