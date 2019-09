Sequestrati due box a Melissano: all’interno una serra di marijuana

A finire in manette, un 35enne di Matino arrestato in flagranza dai carabinieri.

Aveva adibito due box dotati di impianto di illuminazione ed areazione attivabili mediante l’utilizzo di un timer a serra per la coltivazione della marijuana. A scoprire la produzione illegale a Melissano, sono stati i carabinieri. Per questo Luciano Stendardo, 35enne, residente a Matino è finito in manette.

All’interno c’erano 10 piante di marijuana dell’altezza media di 1 mt circa, di cui 6 coltivate in una serra indoor e 4 in vaso; 96 infiorescenze di marijuana già essiccata dal peso complessivo di 390 grammi; due contenitori con altri 160 grammi circa di marijuana, materiale vario utile alla produzione ed al confezionamento dello stupefacente.