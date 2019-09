Tenta una rapina con un bastone nascosto sotto la maglia, le urla lo mettono in fuga

L'episodio è accaduto a Racale, la scorsa notte: i carabinieri hanno individuato l’arma utilizzata e rintracciato il malfattore.

Minaccia una coppia con un’arma nascosta sotto la maglietta per rapinarla, ma le urla lo hanno fatto scappare. Sono stati i carabinieri, avvisati dalle vittime, un 94enne e la figlia 63enne, a localizzare il malfattore, Anghel Trandafir Sorin, 49enne nella sua abitazione poco distante da dove era avvenuta l'aggressione. Dopo un’accurata perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato un bastone in legno di circa 40 cm utilizzato poco prima per tentare la rapina. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Lecce così