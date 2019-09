Rifornimento a sbafo per un guasto alla pompa, in venti rischiano il processo

Chiusura delle indagini e notifica per gli indagati: l’episodio accadde circa 3 anni fa a Frigole.

Fecero rifornimento gratis, adesso rischiano il processo. Si tratta di 20 conducenti che il novembre di 3 anni fa, si precipitarono al distributore Ip di Frigole in piazza Bertacchi per fare il pieno senza sganciare un centesimo. Un problema tecnico aveva causato il mancato avvio del sistema self service e un motociclista di passaggio aveva diffuso la voce. Così quel pomeriggio si scatenò la corsa a riempire i serbatoi: 20 persone furono immortalate dai sistemi di sorveglianza e successivamente individuati dalle indagini avviate dalla Squadra mobile accorsa sul posto dopo la segnalazione del gestore allarmato da alcuni conoscenti.

Furono prelevati 784 litri di gasolio e 325 litri di benzina, per un danno di circa 1.800 euro