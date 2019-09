Tabanelli si blocca, ritorna Tachtsidis: le probabili formazioni di Lecce-Roma

In attacco riconfermata la coppia Babacar-Falco con Farias e Lapadula ancora fuori. Sull'altro fronte Dzeko, anche se abbastanza stanco, dovrebbe caricarsi sulle spalle la prima linea romanista.

Davanti ad un “Via del Mare” al gran completo, Lecce e Roma scenderanno in campo alle ore 15 per la sesta giornata di andata. Per entrambe le formazioni non ci sono buone novità. Il trittico di impegni di campionato ha lasciato non poche gatte da pelare sia per Liverani, sia per Fonseca.

Tabanelli è in dubbio. Il centrocampista romagnolo si è bloccato nelle ultime ore e non dovrebbe essere della contesa. Al suo posto dovrebbe rientrare Tachtsidis, assente a Ferrara. Difficile Imbula dal primo minuto, confermato Petriccione (alternativa Shakhov) insieme a Majer. Difesa confermata in blocco, attacco incognita con Farias e Lapadula ancora out. Davanti a capitan Mancosu, Liverani dovrebbe riconfermare il duo Babacar–Falco con La Mantia pronto a dare una mano.

Fonseca cerca riscatto dopo il ko interno contro l’Atalanta e medita di cambiare qualcosa. Zaniolo dovrebbe andare in panchina a vantaggio di Kluivert, sulla linea di Pellegrini e Mkhitaryan. Dzeko imprescindibile in avanti, Diawara potrebbe sostituire Cristante.

Arbitra Abisso di Palermo. Diretta Dazn dalle 15.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.