Alla guida ubriachi, ritirate cinque patenti

Il bilancio dei controlli su strada dei carabinieri della Compagnia di Tricase.

Al volante ubriachi, in cinque rimangono senza patente. E' il bilancio dei controlli su strada effettuati dai carabinieri della compagnia di Tricase che hanno impiegato in tutto 20 militari e dieci mezzi e controllato 73 automezzi. Tra i denunciati quattro sono per guida in stato di ebbrezza alcolica e uno, un 28enne di Tricase, M.G., per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Quest'ultimo è stato sorpreso dai militari alla guida della propria autovettura con un coltello illegale a serramanico di lunghezza complessiva 16 cm. Un'altra persona è stata segnalata per violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre sono in tutto 27 le contravvenzioni al codice della strada elevate.