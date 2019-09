"Nel Salento 728 alloggi occupati abusivamente", il deputato Donno sollecita Comuni e Prefetto

Il parlamentare prosegue nella battaglia: "Un'emergenza che nel Salento si traduce in malcontento, ingiustizia sociale e terreno fertile per fenomeni legati alla malavita organizzata".

Ad oggi gli alloggi popolari occupati abusivamente in provincia di Lecce sono 405 e si aggiungono ai 323 sui quali pendono altrettanti procedimenti di decadenza. “In totale- spiega il deputato Cinque Stelle Leonardo Donno che ha fatto richiesta di accesso agli atti ad Arca Sud - sono ben 728 gli alloggi attualmente abitati da chi non ne ha alcun diritto”.

“Al primo posto c'è Nardò, con 58 alloggi occupati abusivamente. Seconda è Lecce, con 56. Al terzo posto c'è Casarano, con 30 case popolari occupate senza titolo alcuno – spiega il deputato salentino che ad agosto aveva presentato un'interrogazione all'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini (senza ottenere alcuna risposta) e contestualmente aveva inviato una lettera ai sindaci di quasi sessanta comuni salentini. “In questi ultimi, stando alle carte, erano risultati in pendenza ben 323 casi di decadenza dal diritto di assegnazione di un alloggio popolare. Dunque erano emersi ben 323 sgomberi ancora al palo. Questo numero, sommato ai dati recepiti in estate, adesso rincara la dose in chiave emergenza.