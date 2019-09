Pecore, capre e bovini senza marchi, maiali maltrattati: scatta il sequestro in una masseria

I controlli dei carabinieri Forestali di Maglie nelle campagne di Cursi.

Animali senza marchi identificativi e maiali lasciati alle intemperie. Un allevatore di 72 anni di Cursi è stato denunciato dai carabinieri Forestale di Maglie a seguito di un controllo in una masseria in località Santi Viti. In tutto sono stati individuati 17 bovini, 42 ovocaprini, 2 asini e 47 suini che per la quasi totalità erano privi di marchi identificativi. Un ovino, dotato di marchio, risultava essere oggetto di furto. I 47 maiali erano inoltre chiusi in un recinto all’aperto senza alcuna protezione dal sole e dalle intemperie, configurando pertanto il reato di maltrattamento di animali.