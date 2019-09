Panetti di hashish e contanti, arrestato 35enne

L'arresto è scattato dopo un controllo dei carabinieri



Scoperto con 485 grammi di hashish suddivisi in 5 panetti e tre dosi, è finito in manette Antonio Marzano, 35enne di Lecce. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce e sottoposto una perquisizione personale e locale. In tasca aveva anche contanti per 475 euro e materiale per il confezionamento.

La droga e il materiale sono stati sequestrati e l' arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Lecce.