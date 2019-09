Piazza Libertini negata, Fratelli d'Italia: "Pessima figura dell'Amministrazione"

Roberto Giordano Anguilla, Andrea Guido e Saverio Congedo intervengono sulla vincenda riguardante il Bmw Motorrad.

“Assistiamo allibiti ad un paradosso che ha del vergognoso: nella nostra città, a distanza di pochi giorni e nello stesso identico luogo, uno spettacolo comico a pagamento ottiene le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento ed un evento benefico a favore dei nostri piccoli malati se le vede, invece, negare”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia a Palazzo Carafa Roberto Giordano Anguilla, Saverio Congedo e Andrea Guido con riferimento alla circostanza lamentata dal BMW Motorrad che si è visto negare l'utilizzo di piazza Libertini per il motoraduno a favore dell'Oncologia Pediatrica dalla Soprintendenza a causa delle violazioni riscontrare in occasione dello spettacolo di Enrico Brignano.