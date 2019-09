Appicca il fuoco nella concessionaria e fugge: le telecamere lo riprendono

L'episodio nella tarda serata di ieri a Veglie.



Fiamme nella notte in una concessionaria di auto a Veglie: due auto a fuoco e migliaia di euro di danni. È quanto accaduto ieri sera poco dopo le 22 pressoil rivenditore "Lan Car". Ad agire un uomo in solitaria con il volto mascherato che dopo aver cosparco le vetture di benzina ha appiccato il fuoco. Il tutto è stato ben ripreso dalle telecamere di videosorveglianza le cui immagini ora sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l'incendio. Sul caso indagano i carabinieri.