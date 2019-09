"Le Vibrazioni" a Ugento: concerto gratuito in piazza

Un live da non perdere che chiude l'estate di Ugento: sul palco la band che festeggia i 20 anni di carriera.



Francesco Sarcina e "Le Vibrazioni" arrivano a Ugento: appuntamento domani sera a partire dalle 21.30 in piazza Itali con gli attesissimi ospiti del cartellone dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici .

T occherà anche il Salento la grande festa dal vivo per i primi 20 anni di carriera della band. L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dal locale Comitato Festa con la collaborazione dell’Assessorato allo Spettacolo e alle Politiche Giovanili del Comune di Ugento e il coordinamento artistico di Bestproduction.