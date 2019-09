Ruba un telefono e sferra un pugno ad una 18enne vicino alla stazione, arrestato 29enne

La rapina nella tarda serata di ieri all'incrocio di viale Oronzo Quarta. L'aggressore fermato da un agente di Polizia Locale.

La raggiunge alle spalle, le ruba lo smartphone e per guadagnarsi la fuga le sferra anche un pugno. La vittima è una 18enne e il rapinatore, il 29enne gambiano Yusupha Barrow, è stato bloccato da un agente della Polizia Locale e po arrestato dalla polizia. L'aggressione è avvenuta ieri sera alle 23.45 a pochi passi dalla stazione ferroviaria, all'incrocio tra viale Oronzo Quarta e viale Otranto: la ragazza era ferma sul ciglio della strada quando è stata aggredita alle spalle dal 29enne che le ha strappato con violenza il telefono dalle mani. Dopo lo choc iniziale la ragazza è riuscita a raggiungerlo e lo ha preso per il cappuccio ma il rapinatore si è girato e le ha sferrato un pugno alla testa lasciandola tramortita a terra. E' in questo frangente che è intervenuto un operatore della Polizia Locale che è riuscito a bloccare l'uomo mentre sopraggiungeva un testimone che aveva anch’egli assistito all’aggressione. Nel frattempo è stata inviata sul posto una Volante della polizia: gli agenti hanno proceduto all'immediata perquisizione dello straniero addosso al quale è stato rinvenuto il cellulare appena sottratto alla giovane donna.