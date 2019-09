Terribile scontro tra vetture nel centro di Lecce: passeggeri feriti

Lo scontro è avvenuto su via 95° Reggimento Fanteria nel tratto con via Sauro.

Terribile scontro tra due vetture nel centro di Lecce attorno alle 21: coinvolte una Suzuki e una Peugeot, che, in circostanze in fase di ricostruzione, si sono scontrate all’incrocio di via 95° Reggimento Fanteria nel tratto con via N. Sauro.

I passeggeri delle auto sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118, intervenute prontamente sul posto, e trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.