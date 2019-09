Fumi e miasmi notturni, la Prefettura stringe il cerchio

Durante la riunione della Conferenza Provinciale Permanente sono stati promessi maggiori indagini sull'origine dei cattivi odori: affrontato anche il tema dell’assegnazione delle imbarcazioni confiscate per reati di immigrazione clandestina.

Il problema dei fumi diffusi nei territori urbani durante la notte, all’attenzione del Prefetto, Maria Teresa Cucinotta. Durante la Conferenza Provinciale Permanente i sindaci sono stati invitati a segnalare le criticità acquisendo i dati con la maggiore accuratezza possibile. Con riferimento al Comune di Lequile, Arpa ha assicurato a breve il completamento dei rilievi effettuati con mezzo mobile, al fine di studiare la peculiarità della problematica evidenziata. Da tempo infatti i cittadini lamentano miasmi notturni, in particolare di plastica bruciata.

Particolare attenzione per gli opifici per accertare il regolare smaltimento dei rifiuti e ai centri di raccolta di materiali ferrosi per controllare il deposito di metalli eventualmente ripuliti mediante combustione. Le forze dell’ordine hanno assicurato un'azione di supporto alle polizie locali nelle situazioni di maggiore criticità anche attraverso dei servizi straordinari nei territori interessati.

In Prefettura si è anche discusso, delle imbarcazioni confiscate in materia di contrasto all'immigrazione clandestina. La Capitaneria di Porto si è riservata di integrare l'elenco dei mezzi con i dati di ulteriori imbarcazioni che potranno essere messe a disposizione della collettività.