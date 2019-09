"Children jazz festival 2019": a San Donato la prima edizione

Da oggi al 13 ottobre l’originale rassegna di promozione e diffusione della musica, destinata ai bambini.

Il Comune di San Donato di Lecce ospita da oggi e fino al 13 ottobre la prima edizione del Children Jazz Festival (CJF) “La musica è un gioco da bambini”, un’originale rassegna di promozione e diffusione intergenerazionale e inclusiva della musica, promosso e realizzato dall’Associazione Culturale Cromatica di Lecce, in collaborazione con il Comune di San Donato di Lecce e con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Finalità e programma del progetto, vincitore del bando della Regione Puglia dell’Assessorato Industria turistica e culturale gestione e valorizzazione dei beni culturali – Sezione Economia della Cultura, sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa a Palazzo Adorno a Lecce, da Andrea Romano, in rappresentanza dell’Ufficio di Presidenza della Provincia di Lecce, Alessandro Quarta, sindaco del Comune di San Donato di Lecce, Fulvio Palese, direttore artistico del Children Jazz Festival, Annamaria Saracino e Maria Grazia Bascià, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’Associazione Cromatica

Il Festival, che vede come direttore artistico e ideatore Fulvio Palese (musicista, dottore in filosofia e già promotore di diverse iniziative culturali sul territorio), ha l’obiettivo di diffondere i valori di libertà, condivisione, integrazione, inclusione e creatività tipiche della cultura jazz, tramite la realizzazione di incontri informativi, workshop tematici con esperti, laboratori musicali, concerti e momenti di convivialità tra musicisti e cittadini.

Andrea Romano, intervenuto a nome del presidente Stefano Minerva, ha parlato di “ammirazione per la qualità dell’attività culturale realizzata dal Comune di San Donato”. Il sindaco Alessandro Quarta ha spiegato come è nato il progetto e ha precisato: “Questo evento si inserisce nel percorso di valorizzazione della nostra città d’arte”.

Il Festival si apre oggi con un’anteprima del laboratorio “Jazz & Comunità”, presso l’Istituto Comprensivo San Donato di Lecce/Centro Sociale comunale di via Roma, che proseguirà fino al 2 ottobre.

Questi tutti gli appuntamenti in programma:

3 ottobre ore 21: “Piano 4Hands”, Cettina Donato e Stefania Tallini in concerto, il primo progetto jazz al mondo formato da due pianiste che condividono lo stesso pianoforte.

5 ottobre ore 21: concerto della Nazionale Italiana Jazzisti in jam session con alcuni musicisti locali

6 ottobre ore 10: partita di beneficienza con la Nazionale Italiana Jazzisti vs Asd Fabrizio Miccoli presso lo stadio comunale di San Donato di Lecce, in cui ricavato andrà a favore dell’AIL Salento e dell’Associazione “Io posso”

8 ottobre ore 15: “Sound/Movie”, masterclass di improvvisazione con Enrico Intra;

9 ottobre ore 21: “La via italiana al jazz”, Enrico Intra in concerto

10-11 ottobre: laboratorio “Jazz & Comunità” con Pasquale Iannarella;

12 ottobre ore 10: Giornata della prevenzione Udimed;

12 ottobre ore 21: “Musica a fumetti”, concerto/conferenza con Flavio Massarutti e Fulvio Palese quartet;

13 ottobre ore 21: Concerto del pianista Roberto De Leonardis.

Il Festival, che sviluppa l’idea di musica come strumento multidisciplinare e polivalente in base alla sua pluralità costitutiva, ha una forte connotazione sociale comprovata dalla forza comunicativa e dalle metodologie della disciplina musicale, nello specifico del jazz, utilizzate per promuovere l’inclusione sociale tra ragazzi e cittadinanza.

I pubblici di riferimento saranno di tre tipi, distinti in relazione ai tre obiettivi sociali del progetto, ossia democrazia, creatività e socialità: gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di San Donato di Lecce che parteciperanno attivamente al laboratorio di “Jazz & Comunità” del maestro Pasquale Innarella; gli studenti dei Conservatori e delle Scuole di musica, che potranno usufruire di un momento di formazione specialistica con un esperto di fama internazionale come il maestro Enrico Intra; infine, tutti i cittadini che potranno fruire di momenti musicali, artistici e conviviali grazie alla presenza di artisti di rilievo nazionale e giovani musicisti locali. Gli artisti si impegneranno, inoltre, ad offrire delle prove aperte pomeridiane prima dei concerti serali tenute in forma di dialogo con i più giovani.

Nel Festival troveranno spazio anche i momenti dedicati alla prevenzione, con la giornata organizzata in collaborazione con Udimed, azienda attenta alle innovazioni in campo uditivo che promuove spesso le giornate di controllo gratuito per l’udito, e alla solidarietà con la partita di calcio che vedrà sfidarsi in campo, per il secondo anno consecutivo, la Nazionale Italiana Jazzisti e una selezione di grandi campioni del passato. Il ricavato di questo evento sportivo, organizzato dall’Asd “Fabrizio Miccoli”, sarà devoluto all’AIL Salento e all’associazione “Io posso” di Calimera.

I partner regionali e nazionali, che hanno aderito al progetto Children Jazz Festival (CJF) sono: Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, Comune di San Donato di Lecce, Gruppo d’Azione Locale Gal Valle della Cupa di Lecce, Associazione musicale Medinita di Frigole, Associazione Amici della Musica e delle Tradizioni Popolari “Marco Frivoli” di Presicce-Acquarica , Associazione Sportiva Dilettantistica “Fabrizio Miccoli” di San Donato di Lecce, Associazione Typs Production di Melendugno, Associazione Alfa Music di Roma, Nazionale Italiana Jazzisti Onlus di Roma, Associazione Balena Acqua Dolce di Rieti.