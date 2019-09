Rifiuti, la differenziata anche in classe con i kit distribuiti a scuola

La raccolta differenziata ora si fa anche in classe e sono gli stessi studenti che possono differenziare in autonomia i rifiuti.

Su richiesta dell’amministrazione comunale, infatti, Bianco Igiene Ambientale ha distribuito alla vigilia di questo anno scolastico i kit per la raccolta nelle classi di tutti gli istituti della città, quindi scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Si tratta, in particolare, del bidoncino giallo (da 50 lt) per la raccolta dei rifiuti in metallo e in plastica e del bidoncino blu (da 50 lt) per la raccolta dei rifiuti in carta, presenti quindi in ogni classe. Gli istituti interessati sono quelli di piazza Umberto, via Crispi, via Pilanuova, via Bellini, via Torino, via Tafuri, via Romagna, via Quarta, via Marinai d’Italia, via Foggia, via XX Settembre e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado via Ferri (liceo scientifico), via Medaglie d’Oro (liceo scienze umane), via XX Settembre (liceo classico), via Bonfante (IIIS Moccia) e via Acquaviva (IIIS Vanoni).

La dotazione consentirà ovviamente la corretta differenziazione dei rifiuti già nelle classi in modo che gli stessi siano poi conferiti, ad opera dei collaboratori scolastici, nei contenitori cosiddetti “carrellati” da tempo in dotazione a ogni istituto.