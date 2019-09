Global Climate Strike, Cgil Lecce in strada con i giovani

Venerdì 27 alle ore 9, anche il sindacato sarà di fianco ai giovani di Fridays For Future Global Climate Strike, anche Cgil Lecce in strada con i giovani.

La Cgil di Lecce aderisce allo sciopero globale del 27 settembre, organizzato dal movimento Fridays For Future e sarà presente alla manifestazione che partirà da Porta Napoli alle ore 9. Sarà una presenza discreta, senza simboli in modo da non togliere visibilità ai veri protagonisti della giornata: gli studenti. Per la Cgil coniugare sviluppo, lavoro e ambiente è una priorità strategica. Ed il modo per centrare l’obiettivo è la giusta transizione verso la decarbonizzazione.

Il terzo “Sciopero globale per il clima” (Global Climate Strike) segue le manifestazioni globali di venerdì 15 marzo 2019 e di venerdì 24 maggio 2019, promossi dal movimento dei “venerdì per il futuro” (Fridays For Future, #FFF). Il movimento è nato a livello globale sull’esempio della giovanissima studentessa svedese Greta Thunberg. Sin dall’inizio, la Cgil ha aderito e sostenuto questo movimento. Al punto che il 15 marzo il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, ha incontrato Greta nella sede della Cgil nazionale e le ha conferito la tessera onoraria.