Viabilità cittadina, partiti i lavori di riqualificazione per 256mila euro

Sono partiti questa mattina i lavori del primo Lotto funzionale per la riqualificazione della viabilità cittadina.

Le prime due strade interessate dai lavori di fresatura, pavimentazione bituminosa e segnaletica stradale sono via G. Cavalcanti e via Tomasi di Lampedusa. Gli interventi di rifacimento del manto stradale - per un importo pari a circa 256mila euro - interesseranno a seguire: via Flumendosa, via Pasteur, via Acquaviva, via M. Bellisario, via Vecchia Cavallino, via P. Stomeo, via Scrivia, via Biferno, via F. Borromini, via D. Personè, via Rigliaco, via Cafaro e via Mercadante.