Viola prescrizioni e se ne va a spasso in paese, nuovi guai per un 33enne

Ha violato le prescrizioni a cui era sottoposto e se n’è andato a spasso in paese: nuovi guai per un 33enne di Melissano.

I carabinieri, infatti, hanno eseguito l’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce volta alla sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora in Irsina (mt) con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di Antonio Mario Pizzi, 33enne, trovato in giro per il paese lo scorso 19 settembre, in violazione alle prescrizioni della misura imposta, alla quale era stato sottoposto a seguito di una condanna per estorsione. L’uomo si trova ai domiciliari.