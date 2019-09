Sorpreso con 84 dosi di cocaina: ai domiciliari 27enne di Squinzano

Il giovane è finito ai domiciliari. Cambia la misura cautelare per un 54enne di Taurisano.

Sorpreso con 84 dosi di cocaina: finisce in manette per spaccio, a Squinzano, Emilio Scozzi, 27enne del posto, arrestato dai carabinieri per spaccio. Il giovane, al termine delle verifiche del caso, è stato condotto ai domiciliari.