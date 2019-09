Verso la Spal, tre big a casa: convocati di Liverani e probabili formazioni

Tachtsidis, Lapadula e Farias non partono per la trasferta emiliana. Ci sono Meccariello e Imbula, ballottaggio Babacar-La Mantia.

Ci sono tre assenze pesanti nella lista dei convocati da mister Fabio Liverani per la gara di questa sera, ore 21, a Ferrara contro la Spal, valida per la quinta giornata del campionato 2019/20 di Serie A Tim.

Tachtsidis, Farias e Lapadula, insieme a Dell’Orco, non fanno parte del gruppo che è partito ieri alla volta dell’Emilia e sono rimasti a casa a recuperare dai rispettivi problemi fisici. Questo forse anche per preservarli al meglio in vista della sfida casalinga di domenica contro la Roma. Ci sono, al contrario, Meccariello e Imbula.

Liverani dovrebbe schierare i suoi secondo il classico 4-3-1-2 con Gabriel in porta; Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni a sua difesa; Majer, Petriccione e Shakhov (favorito su Tabanelli) in mezzo al campo; Mancosu a innescare le due punte Babacar (in ballottaggio con La Mantia) e Falco.

Sull’altro fronte, mister Semplici non ha grossi problemi di formazione. In campo, schierati con un 3-5-2, dovrebbero andare: Berisha in porta; Cionek, Vicari e l’ex Tomovic in difesa; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic e Strefezza in mezzo l campo; Di Francesco e Petagna a insidiare la porta di Gabriel.

Arbitrerà il signor Rocchi di Firenze. Diretta tv su Dazn alle ore 21.

I convocati per Spal-Lecce:

PORTIERI: Gabriel, Vigorito;

DIFENSORI: Benzar, Calderoni, Dumancic, Lucioni, Meccariello, Riccardi, Rossettini, Vera;