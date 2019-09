XC Wild Race: gara per cicloamatori a Porto Selvaggio

Un'occasione offerta agli amanti della mountain trails bike per sfidarsi domenica 29 settembre in un vero "viaggio" nell'incanto di Porto Selvaggio.



La A.S.D. Iron Bike di Nardò ha organizzato la prima edizione della XC Wild Race 2019, gara “cross country” per tutti gli appassionati della Mtb (mountain trails bike), in programma domenica 29 settembre nell’area del parco di Portoselvaggio.



Si tratta della 11esima tappa del calendario Challenge Bike Salento e della seconda tappa del campionato provinciale, sotto il simbolo Uisp. L’evento è aperto a tutti i cicloamatori, italiani ed esteri, di ambo i sessi e di tutte le categorie, aderenti agli enti della consulta nazionale in regola con il tesseramento.



La gara non è soltanto una semplice competizione tra Mtb, ma un “viaggio” nell’incanto di questo lembo di territorio. Si svilupperà su un tracciato di oltre 8 km per 4 giri, panorami incantevoli, single trak, che si snodano tra sterrato e tecnico, tra pianure e discese che attraversano il parco. E' previsto anche il passaggio dalla meravigliosa spiaggetta con vista incantevole della torre dell'Alto.



La partenza è fissata per le ore 9:30 alla Masseria Torre Nova, con ingresso e parcheggi dalla strada “Brusca”. Questa location sarà attrezzata con musica, postazioni per consegna pacchi gara, area espositiva, gonfiabili per bambini e attrazioni. Inoltre sarà allestito un rinfresco per gli atleti, per le famiglie e tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.



“Come spesso accade per eventi sportivi di questo tipo - dice il consigliere con delega allo Sport Antonio Tondo - la nostra città offre un “terreno” ideale, dal punto di vista tecnico, per diversi tipi di competizione e nello stesso tempo un contesto da favola, molto apprezzato dagli organizzatori, dagli atleti e dal pubblico”.



Le iscrizioni alla gara sono possibili sino al momento della partenza su www.challengebikesalento.it, su www.bicinpuglia.it o sul posto, presentando obbligatoriamente tessera associativa, certificato medico in corso di validità e copia del documento di identità.



Per info: tel. 329 4560525, 338 3058708, 329 5687723 / e-mail: ironbikenardo@libero.it.