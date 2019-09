Troppo cloro nella piscina dell'albergo, scatta la chiusura

Le analisi dell'Arpa hanno riguardato la piscina di un albergo alle porte di Lecce.

Continuano i controlli sulle piscine ad uso pubblico da parte della Asl che, come avvenuto per tre strutture ricettive della città nelle scorse settimane, ha rilevato valori difformi a quelli consentiti in un'altra piscina interna ad un albergo. Le campionature sono state effettuate il 18 settembre scorso nella piscina a servizio di una struttura alberghiera in via Giorgio De Chirico e sono state inviate come da prassi all'ARPA che ha ha rilevato lo sforamento di tre parametri: cloro attivo libero, torbidità e acido isocianurico (quest'ultimo con valori quasi raddoppiati). Si tratta di sostanze che, se in quantità difforme da quelle previste, possono essere un pericolo per la salute di chi fa il bagno.