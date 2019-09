Donare una ciocca di capelli a chi affronta la chemio: boom di generosità in Puglia

Grazie a centinaia di donazioni da tutto il mondo, l'associazione "Un angelo per capello" ha inviato 85 parrucche in un anno e mezzo alle pazienti ontcologiche.



Un'iniziativa che viene dal cuore quella dell'associazione "Un angelo per capello", che si propone di fornire un aiuto alle pazienti oncologiche con difficoltà economiche sottoposte a chemioterapia. Come? Permettendo alle persone di tagliare i propri capelli e di donarli da tutto il mondo all'associazione di Santeramo in Colle. "Un angelo per capello" opererà uno scambio con un'azienda di Bari, che riceverà i capelli e invierà delle parrucche destinate alle pazienti.



Una delle ultime trecce è arrivata da Taipei (Taiwan), spedita da Teresa "nella speranza che i miei capelli riescano a trasmettere tutta l'energia positiva e la forza che hanno assorbito in questi anni".



L'associazione, guidata da Anna Valentina De Marino, è nata ufficialmente nel 2016 ed ora è esplosa: nel 2018 ha donato 50 parrucche, nel 2019 è a quota 35. "In media riceviamo 25-30 lettere a settimana - racconta il vicepresidente della onlus, Marco Ficarra - dipende dai periodi, la scorsa settimana, per esempio, erano 238".



A tutti i donatori è chiesto di rispettare alcune semplici regole, tra cui colore uniforme dei capelli, e lunghezza minima di 25 centimetri. Si accettano anche donazioni anonime.



A chi fa richiesta di parrucca sul sito, non viene chiesta la situazione reddituale, ma la documentazione che attesti la patologia, il trattamento di chemioterapia, e una mano sulla coscienza: "Puntiamo sul buon senso e infatti in qualche caso, quando abbiamo detto ai richiedenti che aiutavamo persone in difficoltà economiche, c'è stato chi ha fatto un passo indietro".



L'associazione "Un angelo per capello" segue il malato dall'inizio alla fine. "Se sono in zona li invitiamo direttamente in azienda per scegliere il modello che preferiscono, altrimenti prendiamo contatti telefonici e siamo noi stessi a mandare via WhatsApp una selezione di parrucche, in modo da poter spedire poi in pochi giorni quella preferita".



Il tutto avviene in maniera gratuita, in quanto la onlus si mantiene con donazioni di privati, 5X1000, bomboniere solidali ed eventi per Natale e Pasqua.



Email: info@unangelopercapello.it