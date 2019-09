Rischi neurologici per i bambini vegani: "Ma troppa carne rende obesi"

La dieta vegana attuata nelle prime fasi di vita può portare a conseguenze drammatiche: per farla bisognerebbe somministrare determinate vitamine ai piccoli in quantità e modi stabiliti dal pediatra. Il responsabile di Educazione Alimentare del noto Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dottor Giuseppe Morino, ci spiega che per una crescita sana la dieta dev’essere varia. Insomma i piccoli devono mangiare anche la carne, ma non in eccesso (meglio solo tre volte a settimana) altrimenti potrebbe essere favorita una condizione di obesità.

I bambini non possono fare a meno di derivati di origine animale: impossibile affrontare la fase della crescita senza carne e pesce. Potrebbe essere tollerata una dieta non vegana ma vegetariana solo con l’assistenza di un pediatra che fornisca gli elementi mancanti sotto forma di vitamine e altro. Impossibile rinunciare al latte, uova e burro: gli effetti sul bambino sarebbero devastanti. Non è un’opinione: è la scienza che lo dice, ma anche i tanti casi di cronaca che lo testimoniano. Le evidenze presenti in letteratura sul tema dell’adozione di una dieta vegana da parte dei bambini mettono in luce il rischio di problemi neurologici. I bambini hanno bisogno di una certa quantità di vitamina B 12, calcio, zinco e proteine nobili, che sono in grado di apportare tutti gli aminoacidi essenziali. Perché correre dei rischi così gravi? Certe volte una mentalità fondamentalista ed estremista da parte di alcuni genitori fa danni irreparabili. La dieta vegana mette a rischio lo sviluppo dell’apparato scheletrico e crea disordini neurologici irreversibili. Ma come ci ricorda il dottor Giuseppe Morino anche l’eccesso di carne e di cibo grasso può portare all’obesità e a tutta una serie di problematiche che scaturiscono da questa patologia. Ricordiamoci sempre che la vitamina B 12 essenziale per la creazione del DNA, che deve essere contenuta nelle nuove cellule ed è fondamentale per un regolare sviluppo del sistema nervoso centrale e delle cellule del sangue. L’avviso ai fondamentalisti vegani che si rifiutassero di introdurre nella dieta dei piccoli carne, pesce e altri derivati di origine animale, è quello di rivolgersi a un pediatra per ottenere un inevitabile supporto nutrizionale. Queste informazioni, unite ad altre importanti notizie sulla salute alimentare dei nostri piccoli, sono contenute nell’intervista di oggi all’esperto del Bambino Gesù di Roma.



INTERVISTA AL DOTTOR GIUSEPPE MORINO, RESPONSABILE EDUCAZIONE ALIMENTARE DELL’OSPEDALE “BAMBINO GESÙ”



Dottore, è riesploso il dibattito sui bambini vegani: c’è addirittura un parlamentare che sostiene che faccia bene non mangiare carne e derivati sin dalla nascita: ci affidiamo al parere di un esperto di chiara fama come lei. Come stanno le cose veramente?



“È assolutamente sbagliato sostenere questo: la dieta vegana manca di certi tipi di alimenti che sono basilari per la crescita del bambino. La carne, la vitamina B12 e acido folico sono necessari. La dieta vegana non è adeguata a una crescita ottimale dei più piccoli. Qualora ci siano situazioni particolari in cui da parte della famiglia ci sia la richiesta di puntare su questo tipo di alimentazione, bisogna supportarla con vitamine, sali minerali e altro sotto la stretta sorveglianza di un medico, altrimenti la dieta vegana rischia di fare molti danni”.



Il “veganesimo” fai-da-te applicato all’infanzia che tipo di problemi può dare al bambino?

“Dal punto di vista fisico uno dei problemi più grossi che stiamo riscontrando e che conosciamo da tempo riguarda il deficit di vitamina B 12, che si correla a problemi di tipo neurologico. Si tratta di bambini che nei casi estremi arrivano in ‘area rossa’, cioè in pericolo di vita, in situazioni di letargia, perdita di coscienza e in condizioni gravissime. Anche deficit parziali, non così elevati, di vitamina B 12 possono compromettere lo sviluppo ottimale da parte del sistema nervoso, che si sviluppa nel corso del tempo. Questo direi che il primo problema. Sempre dal punto di vista nutrizionale, dobbiamo avere l’apporto delle proteine, perché la mancanza di certe proteine o di certi amminoacidi, che sono legati da proteine animali, possono compromettere una crescita sana del bambino. La dieta vegana può generare dei deficit secondari sui bambini: mancanza di acidi folico, ferro e altro, che determinano problemi dello sviluppo del bambino. C’è un altro elemento che non è secondario: l’alimentazione dei nostri bambini, molto spesso, tende ad essere selettiva già di base. I piccoli rifiutano tutta una serie di alimenti, soprattutto dai 2 ai 4 anni: se a questo tipo di situazione aggiungiamo anche l’esclusione di carne e derivati, accentuiamo la selettività e nel tempo si possono sviluppare quadri di malnutrizione importanti”.

Dobbiamo ricordare ai fondamentalisti vegani che l’uomo nasce onnivoro e che nella prima fase della sua vita ha bisogno della carne?



“Quello che è importante e avere un buon rapporto tra le proteine animali e vegetali. Dobbiamo anche puntualizzare che accanto a famiglie che attuano degli stili alimentari vegani non adeguati ai bambini abbiamo altre situazioni, molte devo dire, in cui si attua un eccesso di carne nella dieta dei più piccoli. Noi sappiamo che un eccesso di proteine animali, derivanti dalla carne, ma anche dal latte vaccino, nei primi due o tre anni di vita concorrerà a sviluppare l’obesità. Quindi è fondamentale che ci sia un’alimentazione varia ed equilibrata. La dieta mediterranea è la migliore per la crescita di bambini sani”.

Ci dia un consiglio pratico: quante volte a settimana possiamo far mangiare carne ai nostri piccoli e quante volte il pesce?

“Per una dieta equilibrata bisogna mangiare carne tre volte a settimana, alternandola col pesce tre volte a settimana. Tre o quarto volte a settimana si possono proporre legumi, una o due volte l’uovo, una volta l’affettato e del formaggio. Tutto questo si può mangiare sempre all’interno di un’alimentazione varia in cui siano presenti frutta, verdure, ma anche latticini. Tutto questo permette al bambino di crescere in maniera adeguata”.

Quindi, dobbiamo dire no al fai-da-te!



“Certamente. Abbiamo un sistema nazionale sanitario unico in Europa, con dei pediatri preparati sempre a disposizione di ogni famiglia. Bisogna parlarne col pediatra di famiglia, se si scelgono diete alternative: mai improvvisare o applicare diete di adulti ai bambini! Facciamoci consigliare: ognuno di noi deve avere l’umiltà di non partire dai propri preconcetti e di confrontarsi con quello che dice la comunità scientifica. Da questo punto di vista, oramai, le linee di indirizzo sono molto chiare, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale: la crescita del bambino si ottiene attraverso un’alimentazione varia e completa”.

Per la scienza ormai non ci sono più dubbi, ma viene da pensare che siano in aumentano i genitori complottisti e che non si fidano del proprio pediatra, se si verificano così tanti casi di malnutrizione...