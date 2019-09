Appesa a un filo la vita del 15enne ferito, preghiere e speranza a Casarano

Il giovane liceale è rimasto vittima di un incidente venerdì sera nel centro urbano di Casarano.

É appesa a un filo la vita del 15enne di Casarano rimasto vittima di un incidente in scooter avvenuto venerdì scorso. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Vito Fazzi in condizioni gravissime. I suoi compagni di scuola del Liceo Classico Levi Montalcini di Casarano insieme a familiari ed amici seguono sono appesi alla speranza che le sue condizioni possano migliorare anche se l'ultimo accertamento medico avrebbe segnalato la morte cerebrale. In questi giorni sono state tante le manifestazioni di affetto e vicinanza al 15enne: striscioni di incoraggiamento sono stati affissi ai cancelli della scuola, sit in di preghiera sono stati organizzati in diverse chiese della città e molti degli amici più stretti hanno sostato in ospedale in attesa di buone notizie.