Caffè Quarta per i salentini "sparpagghiati", ora si può acquistare in tutto il mondo

Il nuovo E-Commerce del Caffè Quarta è on line, per tutti i fuorisede amanti delle miscele made in Salento.



Il nuovo E-Commerce esclusivamente dedicato al mondo del Caffè Quarta è on line; oltre alle rinomate miscele è possibile ordinare caffè selezionati “Specialty Coffee” che, come definisce il nome, sono caffè speciali ottenuti da chicchi selezionati all'origine e tostati in modo da esprimerne al meglio il profilo aromatico e gustativo.



Il progetto è stato ideato da Edoardo Quarta responsabile del laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Quarta Caffè S.p.A. che ha fondato una società ad hoc per la gestione di questa nuova produzione.



Il nuovo servizio on line, oltre al caffè, permette l’acquisto del famoso dosatore per moka Quarta Caffè, le tazzine Quarta Caffè, prodotti per la pulizia e manutenzione della macchine bar e gadget personalizzati con il brand aziendale.



Quando volete, dove volete, componete con pochi click il vostro pacco regalo con il caffè Quarta sul sito e-commerce www.edoquarta.it; un facile e sicuro sistema di pagamento on line e un sistema di tracciamento dell’ordine, consente di ricevere i prodotti direttamente a domicilio attraverso un servizio di consegna con corriere specializzato.