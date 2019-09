Al via Salento Spinning Experience, il primo evento nazionale per gli amanti della pesca da riva

ASD Salento Anglers organizza il 28 e 29 settembre il primo evento dedicato allo Spinning da riva per tutti coloro che amano la pesca.



“Crediamo nella pesca sportiva come mezzo di aggregazione e non di divisione”. Questo lo slogan dell' ASD Salento Anglers, un gruppo di sportivi impegnati nell’organizzazione del primo evento nazionale dedicato allo Spinning, una tipologia di pesca molto tecnica e selettiva verso le specie insidiate.



Sabato 28 settembre si svolgerà il "1° Salento Spinning Experience", organizzato da ASD Salento Anglers col patrocinio del Comune di Otranto e in collaborazione con Shimano, Armeria 2 punti sport e, per la prima volta assoluta nella storia dello Spinning da riva, con il patrocinio di FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), che metterà a disposizione una targa come premio per la preda più grossa.



L'appuntamento, che ha raggiunto il sold-out delle 100 iscrizioni previste dopo appena 10 giorni dalla sua uscita e almeno altrettante richieste di iscrizione nei giorni successivi, inizierà a Novoli alle ore 18:00 presso l’Armeria 2 Punti Sport, dove si svolgerà l'incontro con Pierluigi Cantafio pro-staff Shimano. Seguirà domenica 29 settembre dalle 4:00 alle 9:00 sul tratto di costa compreso tra la baia di Porto Badisco e la Torre di Sant'Emiliano.



Ospite ufficiale sul campo di gara Andrea Iacovizzi con Askadia Studio, conduttore del programma tv Sky canale Caccia e pesca "Diario di una guida di pesca sportiva" che effettuerà delle dirette Facebook sulla sua pagina.



I partecipanti provengono da tutta Italia: Gorgonzola, Ancona, Reggio Calabria, Termoli, Bari, Matera, Brindisi, Lecce e Taranto e si sfideranno tra loro per aggiudicarsi 10 premi di importante valore, oltre a tre premi speciali.